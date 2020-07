Nikola Kalinic lascia il Fenerbahçe dopo cinque anni (arrivò nell’estate 2015 come Datome), ma non andrà al Maccabi, bensì al Valencia. Continuerà quindi in Liga ACB la sua carriera, dopo un’annata di EuroLega tormentata dagli infortuni e conclusa con 6.6 punti e 2.5 rimbalzi di media, con il 50% da 2 e 30% da 3.

Kalinic ha firmato un contratto annuale.