UFFICIALE – Olimpia Milano, questa volta il colpo Nikola Mirotic è realtà! Affare fatto per la stella ex Barça

Nikola Mirotic ha accettato l’offerta dell’Olimpia Milano.

La stella ex Barça ha deciso di accettare la corte della squadra italiana tra le numerose proposte sul tavolo ricevute. Decisivo il dietrofront del campione di origine montenegrine col Partizan, a causa delle minacce ricevute dai Serbi.

Accordo triennale per l’ex NBA.

Ecco il comunicato Olimpia Milano:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2026 con Nikola Mirotic, nato l’11 febbraio 1991 a Podgorica, Montenegro, nazionalità cestistica spagnola, ala forte di 2.08, proveniente dal Barcellona. “Sono felice – dice Nikola Mirotic – di entrare a far parte di questa grande famiglia che è l’Olimpia Milano e di poter contribuire a rendere sempre più competitiva questa squadra e questa prestigiosa società. Cercherò di dare tutto il mio meglio per ricompensare la fiducia che il Signor Armani e il Presidente Dell’Orco mi hanno dimostrato. Sono anche molto contento di tornare a giocare per Coach Messina che ho incontrato quando ero agli inizi. Sono certo che la prossima sarà una stagione divertente e che i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi”.

GIORGIO ARMANI -“Quando si è manifestata la possibilità di portare Nikola Mirotic a Milano, io e Leo Dell’Orco ci siamo detti che avremmo dovuto fare tutto il possibile, pur rispettando i nostri principi, per trasformare questa opportunità in realtà. Mirotic è un campione di provate qualità e una persona speciale. Siamo riusciti a conquistarlo grazie alla credibilità che in questi anni abbiamo costruito con il grande lavoro svolto tutti insieme dentro e fuori del campo. Portarlo all’Olimpia è un regalo che i nostri tifosi apprezzeranno ed è una grande opportunità per tutta la squadra. Siamo anche convinti che Mirotic si sentirà a casa qui con noi e, come altri campioni prima di lui, sarà felice di aver scelto Milano”.

LA CARRIERA – Nikola Mirotic ha cominciato a giocare a basket a Podgorica alla Joker School dell’ex giocatore Jadran Vujacic, ma già a 14 anni si è trasferito in Spagna per militare nel Real Madrid. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha esordito in prima squadra nel 2008. È rimasto al Real Madrid fino al 2014, venendo nominato Rising Star di EuroLeague nel 2011 e nel 2012. Nel 2013 e nel 2014 è stato inserito nel secondo quintetto All-EuroLeague. Con il Real Madrid ha vinto il titolo spagnolo nel 2013, la Coppa del Re nel 2012 e nel 2014 e la Supercoppa spagnola nel 2012 e 2013. È stato MVP del campionato spagnolo nel 2013 e della Coppa del Re nel 2014.https://www.youtube.com/embed/YWYUTNgRIlQ