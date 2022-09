UFFICIALE – Olimpia Milano, quinquennale per Leonardo Okeke. Prestito a Badalona fino al 2024

Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo di cinque anni con Leonardo Okeke, ala di 2.12, classe 2003. Nato a Monza il 16 luglio 2003, e di formazione cestistica italiana, lo scorso anno Okeke era a Casale Monferrato dove è stato nominato miglior Under 22 del campionato di Serie A (9.4 punti e 7.7 rimbalzi di media). In precedenza ha completato la sua carriera giovanile a Borgomanero e ha giocato in Serie B ad Oleggio. Quest’estate ha debuttato nella Nazionale italiana segnando sette punti contro la Slovenia a Trieste. Agli Europei Under 20 del 2022 ha segnato 14.0 punti per gara con 8.7 rimbalzi e 1.3 stoppate. Okeke ha vestito la maglia dell’Olimpia nel Torneo Next Generation del 2019/20.

Leonardo Okeke nelle prossime due stagioni giocherà in prestito nella Joventut Badalona.

Uff stampa Olimpia Milano