Octavius Ellis è un nuovo giocatore dell’Olympiacos. Il centro 27enne arriva dal Promitheas Patrasso e resterà ad Atene per una stagione e mezza.

Ellis in EuroCup ha tenuto medie di 10.8 punti e 6.3 rimbalzi tirando con il 70% da 2. Nell’ultima gara contro la Reyer ha segnato il suo massimo stagionale con 21 punti e 29 di valutazione.

In passato per lui esperienze all’Enisey Krasnoyarsk e al Mornar Bar. È cugino di Monta Ellis, ex stella della NBA.