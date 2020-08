UFFICIALE – Panathinaikos firma Aaron White, ad un passo Pierre Jackson

Il Panathinaikos si sta muovendo sul mercato. Dà una nuova opportunità in EuroLega ad Aaron White dopo l’ottima stagione allo Žalgiris Kaunas ma il crollo in questa con l’Olimpia Milano. White ha terminato la stagione in ACB con Tenerife.

Il Panathinaikos è anche vicinissimo alla firma di Pierre Jackson, come anticipato dal nostro Matteo Andreani. La point guard americana ha giocato per l’ultima volta in EuroLega nel 2017/18 vestendo la maglia del Maccabi Tel Aviv, poi due stagioni tra CBA cinese e NBA G League.