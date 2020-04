Rade Zagorac ha rinnovato con un biennale diventando uno dei punti fermi del Partizan Belgrado. Nel 2017 firmò un pluriennale con i Grizzlies, che però lo tagliarono dopo qualche mese (ma pagandolo oltre 2.3 milioni in totale). In ABA il #3 bianconero ha tenuto medie di 7.4 punti, 5.1 rimbalzi e 2.3 assist a partita, mentre in Eurocup ha registrato 8.9 punti, 4.3 rimbalzi e 1.5 assist