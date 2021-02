UFFICIALE – Pau Gasol firma per il resto della stagione con il Barça

Pau Gasol è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcelona.

Il veterano catalano, torna a casa dopo 20 anni, nel club in cui aveva esordito da professionista. Già dalla giornata di sabato, la notizia era praticamente certa, ora è ufficiale.

Sei volte All Star, due titoli NBA in tre Finals, Pau ha giocato prevalentemente per Grizzlies e Lakers, prima delle esperienze con Bulls, Spurs e Bucks. Lo scorso anno firmò con i Blazers ma non giocò mai per problemi fisici.

Riuscirà la cura Jasikevicius a rimettere in forma Pau in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021?