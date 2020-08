La squadra greca del Promitheas Patrasso ha ingaggiato l’ex “torinese” Diante Garrett. Ha giocato anche un centinaio di partite NBA tra Phoenix e Utah, ma è tra G League ed Europa che spende buona parte della sua carriera.

Garrett non ha giocato in questa stagione per infortunio, e poi per coronavirus. Dopo Torino c’è stata l’esperienza al Tofaş Bursa, ora tornerà di nuovo in EuroCup.