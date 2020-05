La guardia statunitense Rayvonte Rice ha firmato in Israele con l’Ironi Nes Ziona fino al termine della stagione. Il giocatore USA è stato visto in Italia per tre stagioni con Verona, Ravenna e Jesi, dove nella scorsa annata ha segnato quasi 28 punti di media.

Aveva giocato in Israele anche l’inizio di questa stagione, con l’Hapoel Eilat, con cui segnava 18 punti e 5 rimbalzi di media.