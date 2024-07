๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นโ†’๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ | Manresa showing ๐™ซ๐™ž๐™จ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™ซ๐™š๐™ง ๐™จ๐™ž๐™œ๐™๐™ฉ ๐Ÿ‘€ @RetinObasohan visited Pavello Nou Congost in 2022 and came back with ๐Ÿ๐Ÿ—๐ฉ๐ญ๐ฌ, ๐Ÿ๐Ÿ๐š๐ฌ๐ญ, ๐Ÿ“๐ฌ๐ญ๐ฅ, ๐– – now he'll call that place home ๐Ÿ #BasketballCL pic.twitter.com/lm7DvCUqmH