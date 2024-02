By

Ricky Rubio torna a giocare e lo farà con il Barça. Lo spagnolo, out da numerosi mesi, ha deciso di tornare a casa e giocare con il FC Barcelona.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Ricky Rubio, inscrit a l'ACB i l'Eurolliga ‼



Rubio aveva recentemente annunciato il ritorno agli allenamenti con il club catalano. Ora è ufficiale la firma sino al termine della stagione.

Super colpo per i catalani e ritorno in Europa dopo tanti anni per l’ex ragazzo prodigio del basket spagnolo.