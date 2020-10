Doppio movimento in LNB francese quest’oggi. Rob Gray lascia il Metropolitans che ieri ha battuto Brescia per approdare al Monaco, mentre al suo posto a Parigi arriva Trevor Lacey, giocatore visto in passato anche a Sassari. È arrivato il nulla osta dal Lokomotiv Kuban, quindi Lacey può firmare il contratto con la squadra francese.

Il Monaco ha preso Gray perché ha salutato Wesley Saunders, diretto in LBA con la Fortitudo Bologna.