UFFICIALE – Roko Leni Ukić continuerà la stagione a Spalato

Sino a fine stagione il talento croato Roko Leni Ukić continuerà a giocare in ABA Liga con la casacca del KK Split. La notizia è ufficiale, a confermarla è stata in data odierna la società del Cedevita Olimpija, in cui Ukić ha militato nella prima parte del torneo balcanico di quest’anno.

Nella stagione 2007/08 ha vestito la maglia della Virtus Roma, totalizzando in media 11,5 punti a partita. Tra il 2008 e il 2010 il play croato ha disputato due stagioni in NBA, per poi fare in seguito ritorno in Europa (Fenerbahce, Panathinaikos, poi anche Varese e Cantù ed altre squadre).