Rudy Fernandez rinnova con il Real Madrid sino al 2022.

La guardia spagnola continua quindi la sua avventura in maglia blancos per altre 3 stagioni. Il Real Madrid ha reso ufficiale in mattinata l’accordo tra le due parti.

Rudy Fernandez, dopo aver risolto i suoi problemi fisici, sta vivendo un’ottima stagione ed è un punto fermo del Real Madrid di Pablo Laso.