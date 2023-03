UFFICIALE – Ryan Taylor saluta Brescia ma resta in Eurocup: accordo con Hamburg Towers

Germani Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Ryan Taylor in merito alla risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla società biancoblu fino alla fine della stagione 2022-2023. Taylor, arrivato a Brescia nello scorso mese di dicembre, ha fatto parte del roster che ha centrato la qualificazione alla Final Eight e, successivamente, ha conquistato la Coppa Italia a Torino. Per questo motivo, lo statunitense è destinato a rimanere nella storia del club bresciano, che desidera ringraziarlo per il lavoro svolto e indirizzargli i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera.

“Dopo un confronto con l’area tecnica e il giocatore stesso, il club ha ritenuto di lasciar Ryan nelle condizioni di poter cogliere nuove opportunità professionali, che si è meritato dal punto di vista umano e della qualità del lavoro – il pensiero di Marco De Benedetto, direttore generale di Pallacanestro Brescia -. Sin dal primo giorno, il suo inserimento all’interno del nostro gruppo è stato esemplare e di grande aiuto per la qualità del gruppo stesso. Anche per questo, ringrazio personalmente Ryan e sono certo che la sua carriera proseguirà verso gli ulteriori step che merita”.

Uff stampa Germani Leonessa Brescia