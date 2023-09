By

Il centro statunitense Mitchell Watt, per ben 6 anni bandiera dell’Umana Reyer Venezia (e per una stagione pure alla Juve Caserta), si è accordato con il Casademont Saragozza, squadra che qualche giorno fa ha annunciato anche il play italiano Andrea Cinciarini e Jahlil Okafor, lungo ex 3ª scelta NBA. Oltre a giocare nella Liga ACB, Saragozza militerà pure nella FIBA Europe Cup.