Cambia guida tecnica in EuroLega. Dopo la brutta caduta a San Pietroburgo, la Stella Rossa Belgrado (senza Jordan Loyd positivo al covid-19) ha deciso di esonerare Sasa Obradovic per richiamare in panchina Dejan Radonjic.

Il coach serbo aveva allenato la Stella Rossa dal 2013 al 2017 prima dell’esperienza biennale al Bayern Monaco.