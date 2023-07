UFFICIALE – Sergio Rodriguez prolunga un altro anno al Real Madrid

La leggenda spagnola Sergio Rodriguez ha deciso di prolungare il suo contratto con il Real Madrid per un’altra stagione. Per il #13 sarà l’ottava annata con i Blancos, squadra con cui ha vinto 14 trofei (comprese due Eurolega).

L’apporto a livello di statistiche è calato, ma la sua leadership è ancora fondamentale per una squadra come il Real Madrid. L’anno scorso, inoltre, ha saltato pochissime partite di una stagione infinita toccando quota 78 partite giocate. E a 36 anni non è per nulla scontato.

È atteso nei prossimi giorni anche l’annuncio di un altro rinnovo annuale, quello di Rudy Fernandez.