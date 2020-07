Sertaç Şanli si è ritagliato un ottimo spazio in queste ultime due stagioni all’Anadolu Efes e per questo la squadra di coach Ataman ha deciso di prolungare il contratto di un altro anno, con opzione per quello successivo.

Il 29enne Şanli quest’anno ha tenuto medie di 7 punti ed oltre 2 rimbalzi, tirando con 68% da 2, quasi il 30% dall’arco e vicino all’80% ai liberi.