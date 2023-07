By

Le parti avevano ormai definito tutto da alcuni giorni, ma ora è ufficiale: la Stella Rossa Belgrado accoglie il playmaker Shabazz Napier con un biennale.

Stamattina con un breve comunicato l’Olimpia Milano aveva salutato il giocatore: “L’Olimpia Milano ringrazia Shabazz Napier per la stagione trascorsa insieme e gli rivolge i migliori auguri per il suo futuro.”

Ora una nuova esperienza sempre in Eurolega, in una squadra che in pochi giorni ha annunciato tanti nuovi arrivi.