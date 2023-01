UFFICIALE – Shannon Evans passa da Siviglia al Valencia, Dee Bost dal Galatasaray all’ASVEL

Detto ieri di Chima Moneke approdato all’AS Monaco fino al 2024, ecco altri due movimenti di mercato nelle ultime ore in Eurolega.

Shannon Evans lascia il Betis Siviglia e approda al Valencia dopo che la società Taronja ha pagato circa 250mila euro ai biancoverdi andalusi: per il giocatore contratto fino al 30 giugno 2024. L’anno scorso fu il miglior assist-man in ACB, quest’anno segnava 21 punti di media con il 36% dall’arco.

Altro trasferimento riguarda i francesi di ASVEL che riportano in Eurolega il 33enne di passaporto bulgaro Dee Bost, nell’ultimo anno e mezzo in forza al Galatasaray. Per lui oltre 13 punti di media in Champions League dove ha guidato i turchi al primo posto nel girone e la qualificazione alle Sweet 16.