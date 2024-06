L’Umana Reyer Venezia saluta e ringrazia Marco Spissu per la dedizione e la professionalità dimostrate durante le due stagioni in orogranata.

Marco si è distinto non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quelle umane.

La Società augura a Marco il meglio per il prosieguo della carriera.

In bocca al lupo Spi!

𝐒𝐏𝐈𝐒𝐒𝐔, 𝐄𝐋 ‘𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐀’ 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈Á𝐍 🤌🔥



Rasmia en el árbol genealógico del base que será uno de los encargados de dirigir el juego durante los próximos dos años 🔛https://t.co/91mAckUarO pic.twitter.com/n1bqP5pN99 — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) June 21, 2024

Nel frattempo il playmaker sardo è stato annunciato dalla società spagnola del Casademont Saragozza, squadra impegnata in ACB. Per Spissu di tratta di un accordo biennale.