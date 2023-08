By

La squadra spagnola del San Pablo Burgos vuole tornare in Liga ACB dopo alcune stagioni di “purgatorio” in LEB Oro, la nostra A2. Dopo l’arrivo di Prince Ali, giocatore con vari anni di ACB, ecco l’accordo con il 33enne estone Siim-Sander Vene, ala tiratrice vista per tre volte alla Openjobmetis Varese.