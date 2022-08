Per la terza volta in carriera l’ala estone Siim-Sander Vene saluta la Openjobmetis Varese, infatti la prossima stagione la disputerà in Israele con l’Hapoel Gerusalemme, squadra che milita anche in Champions League.

וולקאם סים! הפועל ״בנק יהב״ ירושלים שמחה להודיע על החתמתו של הפורוורד האסטוני סים-סנדר ונה (31, 2.03) לעונה הקרובה, עם אופציה לעונה נוספת >>> https://t.co/tXhbjzAfLt pic.twitter.com/k5fmrtkZu2 — Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) August 9, 2022