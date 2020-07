Simone Fontecchio giocherà per i prossimi tre anni con i campioni tedeschi dell’Alba Berlino.

Per lui 11 punti e 4 rimbalzi di media in questa stagione a Reggio Emilia. Nonostante la giovane età, ha già 8 anni di esperienza nella massima serie italiana, prima con la Virtus Bologna, poi con l’Olimpia Milano, un anno in prestito alla Vanoli Cremona e infine gli ultimi mesi alla Grissin Bon Reggio Emilia.