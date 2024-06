UFFICIALE – Smailagic lascia Belgrado e firma un 1+1 con lo Zalgiris Kaunas

Alen Smailagic è un giocatore dello Zalgiris Kaunas. Il serbo ex NBA (29 partite in due stagioni con i Golden State Warriors per lui) ha firmato un contratto 1+1 con la squadra lituana, che copre così la partenza di Roland Smits.

Smailagic ha chiuso la scorsa stagione al Partizan con 5.5 punti, 2.2 rimbalzi e 0.6 assist di media in EuroLega, mentre in ABA League ha fatto registrare 8.1 punti, 4.3 rimbalzi e 1.1 assist a partita.