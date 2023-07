Stanley Okoye, conosciuto da tutti come “Stan”, ha deciso di tornare in Liga ACB e firmare con la neopromossa MoraBanc Andorra. Il 32enne ex Varese, Matera, Trapani, Udine e Scafati ha segnato 12,5 punti di media nell’ultima parte della scorsa stagione in maglia Givova.

Il nazionale nigeriano torna in Liga ACB dopo le esperienze con Saragozza e Gran Canaria.