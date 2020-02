Kalin Lucas è un nuovo giocatore della Stella Rossa. Dopo un quadriennio a Michigan State, ha esordito tra i pro una decina di anni fa con l’Olympiacos.

Una lunga carriera in D League con qualche partita in NBA, e poi Turchia e Israele. Il 31enne playmaker di Detroit torna quindi in EuroLega: la Stella Rossa è decima in EuroLega, mentre è terza in ABA League.