Steve Vasturia, play visto al Rasta Vechta in Germania, è il profilo scelto dalla dirigenza dello Žalgiris Kaunas per la prossima stagione.

In Champions League quest’anno ha segnato 13.4 punti, con 3.7 rimbalzi e 4.9 assist, cifre in linea con quelle viste in Bundesliga.

Vasturia ha firmato un biennale garantito, con opzione per la stagione 2022/23.