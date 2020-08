UFFICIALE – Stipcevic è un giocatore del Krka Novo Mesto

È ormai ufficiale la notizia riguardo la partenza del talento croato Rok Stipcevic da Bologna. Nella nuova stagione Stipcevic vestirà infatti i colori della società slovena Krka Novo Mesto. A dare la notizia oltre ai media specializzati internazionali sono stati recentemente anche alcuni siti sloveni.

Dopo la scorsa stagione abbastanza sottotono alla Fortitudo, Stipcevic entra così nei ranghi della seconda società slovena, che ha sede nell’accogliente cittadina sudorientale di Novo Mesto, situata più o meno a metà strada tra Lubiana e Zagabria.

Il 34-enne play croato ha iniziato la carriera da professionista con la squadra di Zara per poi passare al Cibona Zagabria. Dopodiché ha trascorso parecchie stagioni in Italia, vestendo le maglie di Varese, Milano, Pesaro, Roma, Sassari e della Fortitudo Bologna, facendosi apprezzare sia per il tipo di gioco sia per lo spirito che ha saputo dimostrare in campo.