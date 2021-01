UFFICIALE – Tarik Black allo Zenit! Kattash nuovo coach del Panathinaikos

In EuroLega arrivano due ufficialità, quella di Tarik Black allo Zenit San Pietroburgo e quella di Oded Kattash come nuovo allenatore del Panathinaikos.

Il centro ex Maccabi vola nella squadra russa che ha recentemente dovuto fare i conti con l’infortunio di Alex Poythress. Era un obiettivo dei russi già in estate, poi la sua condizione fisica e altri problemi si sono inseriti tra le due parti. Con Gudaitis, Black e il ritorno di Poythress a febbraio, lo Zenit diventa un cliente ostico per tutti.

Un’altra ufficialità era quella di Oded Kattash al Panathinaikos. Salutata ieri la Champions League con una sconfitta bruciante con Ankara, ora il coach della nazionale israeliana si è accordato con la squadra biancoverde di Atene. Dirigerà già da oggi il primo allenamento e debutterà in panchina domani contro il Fenerbahçe.