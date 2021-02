UFFICIALE – Thomas Heurtel giocherà con ASVEL, ma senza Eurolega

Thomas Heurtel giocherà con ASVEL Villeurbanne fino al termine della stagione, ma non potrà scendere in campo in Eurolega in quanto il termine per firmare giocatori provenienti da squadre di Eurolega è scaduto il mese scorso.

Heurtel ha iniziato l’anno al Barcelona ma venne messo fuori squadra da coach Jasikevičius, fino al “teatrino” patetico di Istanbul quando il playmaker francese venne lasciato in aeroporto. La settimana scorsa Heurtel ha giocato con la sua nazionale le ultime due gare di qualificazione a EuroBasket.