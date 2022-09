UFFICIALE – Thomas Heurtel si accorda con lo Zenit San Pietroburgo

By

La telenovela di Thomas Heurtel è finita, accordandosi con lo Zenit San Pietroburgo per un anno con opzione per la stagione successiva.

Il playmaker francese che tanto male ha fatto nei quarti di EuroBasket 2022 giocherà quindi solo in VTB League visto che le squadre russe sono state escluse dall’Eurolega e tutte le coppe europee. Nelle ultime stagioni ha giocato in Spagna con Barcelona e Real Madrid, oltre ad una parentesi in patria con ASVEL.

Prima dell’europeo, Heurtel aveva promesso alla Federazione francese che non avrebbe firmato in Russia ma, così facendo, non potrà più vestire la maglia della sua nazionale. Vediamo l’evoluzione della situazione nelle prossime finestre o competizioni FIBA…