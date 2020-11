Thomas Robinson torna in Europa e lo fa in EuroCup, firmando con i turchi del Bahçeşehir Istanbul, inseriti nel gruppo A. Sfiderà anche la Reyer Venezia (attesa nei prossimi giorni da due partite interne back-to-back con i francesi del Bourg-en-Bresse).

Thomas Robinson fu quinta scelta assoluta al draft 2012 ma non trovò mai la sua strada in NBA, cambiando ben sei squadre. Poi andò in Cina e alla fine il Khimki.

L’ala forte compirà 30 anni il prossimo marzo.