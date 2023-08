OFFICIAL.

Timothé Luwawu-Cabarrot signs with Asvel Villeurbanne.



Former NBA and Olimpia Milano is staying another year in EuroLeague.