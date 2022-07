Tomas Satoransky firma con il Barça.

💙❤️ @satoranksy, nosotros también te queremos 😍 pic.twitter.com/xYekN3DQtE — Barça Basket (@FCBbasket) July 4, 2022

Il playmaker ceco torna a Barcelona dopo 6 anni di NBA, in cui il giocatore non ha avuto un ruolo da protagonista. Quadriennale per Tomas Satoransky, che torna in Catalunya, come avevamo anticipato ed ora è ufficiale.