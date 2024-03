By

Tristan Vukčević lascia il Partizan e approda in NBA.

Il serbo, figlio d’arte, non terminerà la stagione con il Partizan ma andrà a giocare in NBA con i Washington Wizards. La franchigia americana ha esercitato il buyout, a 7 cifre come ammesso dal presidente del Partizan, che sarà diviso tra il club serbo e il Real Madrid suo precedente club.