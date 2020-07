Il Turk Telekom Ankara potrebbe essere una delle prossime contendenti per la Champions League. Perso l’ex Celtics RJ Hunter, andato al Galatasaray, hanno subito sistemato le cose firmando due pezzi da 90, entrambi con mercato anche in Eurolega.

Arrivano infatti Tyler Ennis, play canadese ex Fener reduce da un lungo infortunio, e Sam Dekker, ala ex NBA e nell’ultima stagione in Eurocup al Lokomotiv Kuban.