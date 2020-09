Il Türk Telekom Ankara ingaggia il play Keifer Sykes, ex giocatore di Avellino e Milano. Torna quindi in Champions League dove detiene il record di punti segnati ai tempi della Scandone, con ben 43 in una gara.

Ankara è nel girone della Happy Casa Brindisi e ha fatto uno squadrone prendendo, tra gli altri, gente da EuroLega come Michael Eric, oppure Tyler Ennis e Sam Dekker.