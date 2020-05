UFFICIALE – Txus Vidorreta sarà allenatore di Tenerife fino al 2023

Il suo contratto era in scadenza nel 2021, ma Tenerife ha voluto estendere per altri due anni il rapporto con Txus Vidorreta. Nel 2017 con lui la squadra delle Canarie ha vinto la Champions League ed è stato premiato come miglior coach della Liga ACB, mentre dopo il suo ritorno nel 2018 (dopo una breve parentesi a Valencia) è riuscito a tornare in finale di Champions League (persa con la Virtus Bologna) e ad alzare la Coppa Intercontinentale quest’anno (con la rivincita sulla Virtus).