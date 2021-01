Il 33enne Ty Lawson giocherà in Grecia con il Kolossos Rodi. Colpo di mercato per la squadra dell’isola vicina alle coste turche, che si assicura il play ex NBA e negli ultimi anni in CBA cinese.

Venne espulso dalla lega cinese a causa di tweet per nulla apprezzati, ed è ormai fuori dal giro della NBA da anni. Impossibile dimenticarsi quel 10/10 da 3 contro Minnesota, ma ormai quegli anni sono lontani.