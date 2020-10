UFFICIALE – Tyler Cheese in prestito ai Vikings in Finlandia

Tyler Cheese ha salutato Treviso dopo pessime prestazioni iniziali, ma la società veneta non ha tagliato il suo contratto bensì ha ceduto in prestito il giocatore. La speranza è che si riprenda per esercitare eventualmente l’opzione presente per il 2020/21.

Cheese giocherà in Finlandia con i Salon Vilpas Vikings, squadra dove milita ancora il quarantenne Teemu Ranniko, play che vestì le maglie di Reggio, Roseto, Pesaro e Varese. Ranniko venne portato in Italia proprio da Treviso anche se non giocò mai in prima squadra.