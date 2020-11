UFFICIALE – Tyler Cheese lascia la Finlandia e torna in patria per motivi personali

Tyler Cheese ha già lasciato i Vilpas Vikings dopo sole quattro partite per motivi personali (malattia di uno dei membri della famiglia) che l’hanno costretto a tornare negli USA. Cheese era stato ingaggiato con un 1+1 dalla De’ Longhi Treviso ma il giocatore ha svolto solo il precampionato con i trevigiani prima di essere spedito in prestito in Finlandia.

Al suo posto il Vilpas ha già ingaggiato Deondre Parks jr, play americano classe ’92 con esperienza in Europa in vari campionati minori.