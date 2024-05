UFFICIALE – Tyler Ennis lascia Napoli. Finirà la stagione con Hapoel Tel Aviv

By

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di avere risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l’atleta Tyler Ennis (scadenza 30 Giugno 2024).

La società ringrazia Tyler per la professionalità e l’impegno profusi nel corso di questa bellissima stagione e gli augura un sincero in bocca per le esperienze future.

Il giocatore americano finirà la stagione in Israele con Hapoel Tel Aviv, squadra che ha già ufficializzato il suo arrivo tramite i canali social. Tyler Ennis ha tenuto medie di quasi 14 punti, 7 assist e 2 rubate a partite, risultando elemento fondamentale della GeVi Napoli vincitrice della Coppa Italia.