Una vecchia conoscenza del basket italiano come Tyrus McGee continua la sua carriera in Israele firmando con Hapoel Eilat, squadra allenata da coach Menetti e che vedrà tra le sue fila anche altri ex “italiani” come Stewart e Cline.

Il 32enne McGee ha giocato nell’ultimo anno al Galatasaray Istanbul, ma nel suo passato tanta Italia con Capo d’Orlando, Cremona, Venezia, Pistoia e Sassari.