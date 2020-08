Tyrus McGee ha lasciato ottimi ricordi in Italia, dove ha vestito le maglie di Orlandina, Vanoli, Reyer, Pistoia e Sassari, arrivata fino a G7 delle scorse finali scudetto. La prossima stagione giocherà invece in Israele per la prima volta: ha firmato con Hapoel Holon e sarà compagno di squadra di un altro ex “italiano”.

In questi mesi pre covid-19, McGee ha giocato in Francia con l’Elan Bearnais dove ha tenuto medie di circa 14 punti con un high di 27 contro Nanterre.