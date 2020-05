Reggie Upshaw concluderà la stagione al Maccabi Haifa, insieme a Jerai Grant.

L’ala ha vestito la maglia della Reggiana in questa stagione, segnando 12 punti e catturando 6 rimbalzi abbondanti.

In Israele il campionato riprenderà regolarmente (e non con tornei come in Germania e Spagna) il prossimo 20 giugno.