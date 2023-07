Il #37 ex Boston Celtics non resterà alla Virtus Bologna e ha accettato la proposta del Valencia, squadra confermata in Eurolega. Semi Ojeleye lascia quindi l’Italia dopo una sola stagione in cui ha chiuso con 10.5 punti di media in Eurolega tirando 46% dall’arco (in LBA addirittura il 53% dall’arco).

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica di aver ceduto a titolo definitivo, dietro corrispettivo, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Semi Ojeleye a Valencia Basket Club.