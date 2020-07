L’ala bulgara Sasha Vezenkov resterà all’Olympiacos altri due anni.

Per settimane è stato al centro di numerose voci di mercato, ma alla fine la squadra greca ha deciso di rinnovargli il contratto per due anni. Nell’ultima stagione, Vezenkov ha tenuto medie di 7 punti e 2 rimbalzi con il 46% dall’arco in EuroLega.