Era uscito qualche giorno fa dal contratto con ASVEL e ora ha deciso di firmare per il Metropolitans 92, squadra francese che milita anche in Eurocup. Stiamo parlando di Victor Wembanyama, gioiellino francese classe 2004 che sta facendo brillare a molti scout NBA tantoché molti addetti ai lavori lo danno come probabile prima scelta assoluta al draft 2023.

In questa stagione sarà allenato dal CT della nazionale transalpina Vincent Collet.